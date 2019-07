Playa Blanca, dividida por cobros a turistas

La tranquilidad de Playa Blanca se vio interrumpida nuevamente. Ayer la mañana no pintaba bien para las personas que viven del turismo en ese sector de la isla de Barú, pues eran muy pocos los visitantes que llegaron en la mañana.

(Lea aquí: Polémica por intervención en fachada del Conjunto Habitacional Las Bóvedas)

Mientras, cerca de 50 miembros de agencias de turismo estaban reunidos en el Camellón de los Mártires, en el Centro, para debatir un tema que los viene atormentando desde el lunes, pues no están de acuerdo con el cobro de $2.500 que miembros de una cooperativa le están haciendo a los turistas para permitirles el ingreso a Playa Blanca.

“Nosotros no hemos hecho trato con ellos, no es pago voluntario, porque ellos se montan a los buses y amenazan con quemarlos si no se hace el pago de la tarifa que establecieron de forma arbitraria”, expresó Diego Valcárcel, miembro de una agencia de turismo.

Luego de la protesta, que se hizo a las 9:30 de la mañana, los operadores llegaron a la vía a Mamonal, donde realizaron bloqueos y paraban especialmente a los buses de turismo, esto con el fin de prevenirlos de la situación que está ocurriendo.

Hasta ese momento todo se hacía en calma. “Decidimos parar porque no sabemos qué hacer, porque en el Distrito dicen que es algo ilegal que se realicen estos cobros y en Barú aseguran que es legal. Entonces si pagamos nos podemos estar metiendo en problemas con las autoridades y si no pagamos nos toca devolver a los turistas, lo que es una pena y da mala imagen”, aseguró Valcárcel. El ambiente en la isla fue tenso. Las playas estaban solas y los comerciantes del lugar un poco ofuscados. No querían hablar con la prensa, solo deseaban enfrentar cara a cara a quienes estaban tras los cobros.

(También le puede interesar: Operadores turísticos protestan por el cobro de $2.000 por persona a Playa Blanca)

“Nosotros lo único que queremos es que dejen de perjudicarnos, son unos rateros. Quienes nos ganamos el sustento vendiendo en Playa Blanca no estamos de acuerdo con eso”, aseguró un vendedor ambulante. Este medio intentó hablar con uno de los miembros de Native Tours, asociación de nativos que estaría tras los cobros, pero eso no se pudo dar porque los ánimos estaban caldeados.

Los vendedores ambulantes estaban enfurecidos, buscando a los miembros de la asociación. Cabe mencionar que la mayoría de las agencias dejaron de enviar turistas ayer. Solo un tour proveniente del Cesar llegó al lugar.

“Miren, las playas están solas, nos están perjudicando. Ese cobro, que además es ilegal y no se ha acordado con nadie, ha hecho que tengamos un mal día. Los de esa asociación son unos ladrones que utilizan lo que recaudan para sus necesidades personales”, afirmó Zeneida Arévalo, masajista del sector. La mujer, que diariamente tiene ingresos de unos 70 mil pesos en promedio, ayer a las 11 de la mañana no había podido obtener ni 5 mil.