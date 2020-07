Polémica por pérdida de equipos y documentos en la Alcaldía

De acuerdo con Didier Torres, jefe de la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, se encontraron 117 líneas de teléfonos móviles que eran cobradas al Distrito. Sin embargo, no tenían ningún tipo de registro sobre la entrega de estas, de parte de la administración saliente, ni tampoco registro de quiénes eran los usuarios. Al hacer la trazabilidad se encontró que estas líneas no estaban siendo usadas por funcionarios de la actual administración, e incluso algunas de estas eran usada para venta de minutos en un SAI.

“Empezamos a ejercer un control sobre la facturación de estos servicios, en este caso se identificaron líneas que nos están cobrando. Me llama la atención que es una cantidad considerable, 117 líneas, y cuando solicito información sobre quiénes son los tenedores o a quiénes se les entregó, no existe ningún tipo de registro de entrega de las líneas y al parecer es un tema que viene de años más atrás. Al no tener trazabilidad, comenzamos a hacer llamadas aleatorias y encontramos que algunas de las líneas eran de un SAI, otras no contestaban las llamadas en su gran mayoría, por eso como no teníamos información precisa comenzamos a suspender para generar la necesidad de que si interrumpíamos el servicio, nos llamara el funcionario correspondiente y corroboráramos de quién es, pero la sorpresa fue que nadie llamó. Las líneas fueron suspendidas y nadie reclamó, fue ahí cuando corroboramos que las líneas no tenían control, sin embargo, se les venían facturando al Distrito y fue entonces cuando asumimos el control. Esas líneas se fueron reasignando a dependencias que lo necesitan, como por ejemplo con el tema del COVID-19, que salieron call centers”.

De esas 117 líneas, 75 fueron reasignadas por el Distrito a distintas dependencias que lo solicitaron, como Gestión de Riesgos o Las otras 42 no se necesitaban y fueron canceladas de manera definitiva.