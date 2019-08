Polémica por remodelación de cancha en el barrio El Socorro

Una seria polémica está generando la intervención de la cancha de microfútbol del Colegio Emiliano Alcalá Romero, en la zona sur del barrio El Socorro.

El colegio también es conocido como ‘El Techo Rojo’ y allí funciona una sede de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper.

El domingo en la tarde un grupo de vecinos de las manzanas que rodean al ‘Techo Rojo’ arribaron a la cancha, después de haber percibido la presencia de un bulldozer que rompía el piso del recinto deportivo.

Los reclamos de los residentes no se hicieron esperar, debido a que, según ellos, nunca se les informó que la cancha sería sometida a intervención.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de la zona sur, Amaida Jiménez Aligail, contó que cuando los reclamantes hicieron presencia, además del operador del bulldozer, se encontraron con una ingeniera, quien les informó que el colegio se había ganado una licitación para hacer intervenciones.

Respecto a dichas intervenciones, al principio de especuló que se estaba planeando la construcción de unos salones, “pero lógicamente los vecinos nos sentimos indignados, porque ese lote no es del colegio sino de la comunidad y debían informarnos previamente lo que se piensa hacer allí”.

Aprovechó para acotar que los residentes de ese lado de El Socorro, al parecer, no tienen buenas relaciones con las directivas del Alcalá Romero, “porque, desde hace dos años, tienen la cancha con candado y no permiten que la comunidad la use para hacer ejercicios en las mañanas y para que los jóvenes practiquen deporte cuando lo deseen”, manifestaron.

Amaida Jiménez indicó que, desde hace unos seis meses, reposa en el despacho de la Alcaldía Local 3 una carta de la JAC donde se informa del encerramiento de la cancha como si fuera una recinto privado del colegio.

“Esto último --dijo la líder comunal-- es lo que tiene enardecido al sector, porque ya el encerramiento cumplió dos años; y encima de eso le rompen las plaquetas a la cancha sin decirnos qué van a hacer”.

La alcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata Negrete, dijo haberse comunicado con las directivas del colegio y fue así como quedó en claro que, efectivamente, el plantel se ganó una licitación pública para la adecuación de la cancha.

“Sin embargo --anunció--, hoy, desde las 7 de la mañana, tendremos una reunión con el rector, la comunidad y la Alcaldía Local 3, para que se nos informe qué es lo que se va a hacer y, sobre todo, se nos explique por qué no se socializó previamente con los vecinos. También se tratará la apertura de la cancha al barrio. Esperamos que asista el mayor número de vecinos”.

El rector del Emiliano Alcalá Romero, Luis Ramírez Castellón, explicó que los trabajos de remodelación se harán no solamente en la sede Emiliano Alcalá Romero, sino también en las cuatro sedes. Para tales menesteres, se cuenta con unos recursos que se consiguieron con el Gobierno distrital.

“Esos trabajos --añadió-- se harán en virtud de un proceso de contratación con base en la Ley 80, llenando todos los requisitos legales, con el acompañamiento de la Procuraduría, la Personería y la Veeduría Ciudadana”.

En el caso del ‘Techo Rojo’, se reconstruirá la placa de la cancha de micro, “debido a que hace algún tiempo algunos vecinos propietarios de vehículos la tomaron como parqueadero, perjudicando la totalidad del recinto. Ejecutaremos otras obras que nada tienen que ver con las supuestas aulas escolares que su rumoraba pensábamos construir. Seguirá siendo un espacio recreativo, tanto para los estudiantes como para la comunidad en general”.

Asimismo, el rector aclaró que “desde el punto de vista legal, la cancha pertenece al colegio Emiliano Alcalá Romero, pero eso no significa que no sea de la comunidad, porque el plantel también pertenece a El Socorro. Pero las escrituras dicen claramente que es del colegio”.

Recalcó que “la socialización se hizo mediante el ‘Sistema Electrónico para la Contratación Pública’ (Secop), en virtud del rigor de la ley. En segundo lugar, nosotros periódicamente, en las reuniones de padres de familia de todo el colegio, informamos sobre las obras que se iban a contratar”.

Anotó que la cancha permanece con candado “para evitar que vuelvan a tomarla como parqueadero y que los indigentes la tengan como dormitorio y letrina pública. Pero eso no quiere decir que la estemos restringiendo a la comunidad. Todo lo contrario, propusimos abrir una puerta para que entraran por ahí y solicitaran las llaves, pero los vecinos propusieron que mejor dejáramos la puerta principal abierta. Y eso se está dando”.

Alfredo Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia, informó que la socialización se hizo en la sede principal del barrio Blas de Lezo con los padres de familia, los proponentes y representantes de la Secretaría de Educación.