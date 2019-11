Polémica por una zona verde en Las Gaviotas

Un grupo de gestores cívicos de Las Gaviotas sostiene, desde la semana pasada, una polémica por la situación de una zona verde, localizada a la entrada del barrio, a orillas de la transversal 69A.

La zona verde en mención se encuentra entre las etapas primera y cuarta, cerca de uno de los CAI de la Policía Metropolitana de Cartagena; y donde se construyó una cancha de microfútbol.

Jorge Gómez Guerra, de la Asociación de Vecinos de Los Gaviotas (Asogaviotas) y residente en la primera etapa, comentó que, hace cuatro años, cuando él fue presidente de la Junta de Acción Comunal (junta madre), en unión con unos vecinos de la cuarta etapa, organizó el terreno que rodea la cancha de microfútbol y lo convirtió en un jardín.

Posteriormente, la empresa Aguas de Cartagena instaló un punto de agua, para efectos del riego de las plantas, pero, según Gómez Guerra, hace unas semanas la Junta de Acción Comunal de la cuarta etapa hizo que la misma empresa cerrara el punto de agua con una caja de cemento y una tapa de hierro, que debe abrirse con una llave especial.#Rafael Vitola, un residente de una de las casas de la primera etapa, que hacen frente con el jardín, dijo haber comprado todos los implementos que se necesitan para el mantenimiento de un jardín, “pero de un momento a otro me encontré con que el punto de agua estaba cubierto y cerrado con llave”.

Posteriormente, según Vitola, las plantas comenzaron a secarse, a la vez que el terreno empezó a servir de basurero para las podas que recogen los carromuleros en otros sitios de esa zona.

“Cuando nos dimos cuenta de que habían clausurado el punto de agua --relató Jorge Gómez-- me tomé el trabajo de ir a hablar con el presidente de la JAC de la cuarta etapa, Johnny Villamizar, y me respondió que decidió controlar la llave, porque supuestamente había personas que estaban usándola para lavar carros y otros menesteres que no tienen nada que ver con la zona verde. Sin embargo, le sugerí que se la diera a Rafael Vitola para que la administrara, pero no lo ha hecho. Ahora se están muriendo las plantas, habiendo una dotación de agua propia”.

Los vecinos del sector dijeron que a veces ven llegar a los escobitas y solo hacen aseo del otro lado de la cancha, donde están las viviendas que pertenecen a la cuarta etapa.

“A veces hacen eventos en la cancha y los asistentes tiran vasos, platos y botellas en la zona verde. Pero, al día siguiente, nadie busca para limpiar y dejar la zona verde como la encontraron”, comentó una vecina que pidió la reserva de su nombre.

Johnny Villamizar, el presidente de la JAC de la cuarta etapa, dijo que su grupo constantemente está luchando contra los indigentes que traen basuras a la zona verde, pero también con las empresas de aseo para que se las lleven.

“Lo otro --añadió-- es que no veo la necesidad de estar usando el punto de agua, puesto que últimamente las plantas han recibido bastantes lluvias”.

Advirtió que el punto de agua siempre ha tenido llave “y a mí me la dieron para que la administrara, pero uno no puede estar regando las matas todos los días. Y las plantas no se van a morir por eso”.