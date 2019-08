Polémica por uso de estadio para un salsero

Una polémica entre la Junta de Acción Comunal del barrio Daniel Lemaitre y un club deportivo se ha generado en torno a la utilización del “Estadio de Béisbol Infantil Los Bravitos”, para la realización de un salsero con picó.

Marco Beltrán Serrano, presidente del “Club Deportivo Los Bravitos de Daniel Lemaitre”, explicó que su oposición radica en las normas que prohiben la venta de licores en un recinto deportivo infantil, además de que los bailes de picós solo favorecen a los empresarios mientras el estadio sigue con las mismas necesidades.

Aseguró que la suya se suma a la serie de quejas que están expresando las juntas comunales en otros sitios de la ciudad para que no se sigan utilizando los escenarios deportivos con esos fines.

Según Beltrán Serrano, el visto bueno que la Junta de Acción Comunal otorga a los empresarios no es socializado con el Ider y el Club Los Bravitos, de modo que las programaciones de béisbol infantil se ven interrumpidas abruptamente los fines de semana, “al día siguiente encontramos los rincones sucios de orines, las mallas rotas, el terreno embarrado y los empresarios incumplen la norma de sacar sus pertrechos al día siguiente del evento”.

Informó que para que la JAC pueda dar su visto bueno debe contar con otros dos vistos buenos: es de los clubes deportivos del barrio y el de los vecinos aledaños al estadio, “pero casi siempre nos encontramos con que los vecinos no sabían del baile, además de que al club nuestro no le piden opinión. Lo otro es que el estadio no tiene salidas de emergencia y no queremos imaginarnos el día que ocurra un siniestro”.

Policarpo Caraballo Quejada, presidente de la JAC, explicó que su organización da el visto cuando el empresario presente la documentación correspondiente, entre la cual vienen incluidos los permisos del Ider y de la Secretaría del Interior del Distrito, “pero este último despacho es el que toma la decisión final, la cual se le comunica con tiempo a la comunidad, sobre todo la que está cerca al estadio”.

De acuerdo con Caraballo, “en cuanto la Secretaría del Interior da el permiso, nosotros nos sentamos con los empresarios y acordamos una serie de beneficios para la comunidad. Los empresarios no le aplican ningún arreglo al estadio, porque se supone que el Club Los Bravitos tiene rubros para ese mantenimiento. Sin embargo, hasta ahora lo que se le ha invertido al estadio ha salido del Ider”.

La directora del Ider, Lía Sará, informó que su despacho está analizando esta situación con el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira; y con la Secretaría del Interior para prohibir ese tipo de eventos en los escenarios deportivos; y de paso habilitar espacios diferentes para ello.

El Universal intentó conocer la opinión del secretario del Interior, José Carlos Puello, pero este no respondió.