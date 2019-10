Polémico contrato por arreglo de vías con zahorra

Y es que la contratación no respondería a la necesidad pública que pretende satisfacer y su ejecución implicaría un detrimento patrimonial, pues las calles serían intervenidas con zahorra, material que no garantiza una solución a largo plazo.

Las observaciones

Se encontró que en la contratación no se detallan debidamente las calles que serán intervenidas. Se desconoce cuál es la ubicación de seis calles en Bayunca, puesto que no fueron georreferenciadas.

Dentro de las observaciones realizadas por Funcicar al proceso licitatorio está que rellenar las calles con zahorra y compactarlas, no responde a un estándar mínimo de calidad de infraestructura vial urbana, esto teniendo en cuenta que las vías estarán expuesta a condiciones hidrológicas e hidráulicas.

También se halló que las longitudes de dos vías a intervenir no coinciden con las medidas reales de las mismas. Estas son: calle Canal Barcelona, en Boston, en la contratación se estipulan 200 metros a intervenir, pero en la medición hecha por Funcicar esta calle es 180 metros. La otra vía es la calle Miramar, en Olaya Herrera, donde la licitación detalla que serán 494 metros a arreglar pero en la medición real esta es de 390 metros.

Falta de planeación

Funcicar también sostuvo que el proceso no cuenta con la debida planeación, en la medida que los planos de tres calles no se encuentran completos, lo que hace evidente una carencia de información para las personas que esperan presentarse al proceso de selección e influye de manera directa en el éxito o no del objeto del contrato.