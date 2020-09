Polideportivo de Punta Canoa espera por su rehabilitación

“Sabemos que este año ha sido difícil y duro por la pandemia pero la problemática de Punta Canoa no es solo de este año, las problemáticas vienen de muchos períodos atrás en los que no nos han prestado atención. El polideportivo se vino abajo fue por falta de mantenimiento”, añadió Morales.

“Ojalá Dios quiera que de verdad nos hagan el estadio. No es la primera vez que nos hacen una visita, durante la administración pasada también vinieron y midieron pero nada”, manifestó Alveiro Morales, miembro del Consejo Comunitario de Punta Canoa, que expresó estar esperanzado con la voluntad que han manifestado desde el Ider y los ediles de la localidad dos para por fin potenciar el desarrollo del escenario deportivo del corregimiento.

Según la comunidad, es urgente una intervención al polideportivo teniendo en cuenta que en su estado actual se presta para otras conductas antideportivas.

“Ante la ausencia de la Alcaldía en administraciones pasadas esto había quedado en completo olvido. Ya los niños y los jóvenes no tienen espacio para recrearse. Los semilleros deportivos nacen aquí pero no hay apoyo por eso queremos que el Distrito intervenga. En este estado la cancha se presta para otras cosas que no son deportivas como el consumo de sustancias alucinógenas, calentar armas, lo que sea, pero nada que tenga que ver con el deporte y eso nos está afectando”, explicó Leider Carmona, vicepresidente del Consejo Comunitario de Punta Canoa. ([Vídeo] La pandemia que se vive en Punta Canoa es la del olvido estatal)

Viviana Londoño, directora del IDER indicó que el objetivo del instituto con la visita era continuar con la revisión diagnóstica de todos los escenarios deportivos de la ciudad y a grandes rasgos identificar las necesidades de ese polideportivo de la mano de la comunidad.