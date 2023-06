Políticas públicas culturales, la deuda de Cartagena con los artistas locales

Gustavo Cabarcas, gestor cultural

“Cartagena es cosmopolita, tiene cientos o miles de actores culturales, pero no existe un diagnóstico. No hay un inventario de áreas complementarias, no hay formalización de esos actores o procesos culturales. Si existiera una política pública, debería haber una sectorización de áreas de impacto para así decir que tendríamos unas áreas de ejecución cultural como, por ejemplo, Bogotá, donde hay distritos culturales; como en Cuenca (Ecuador), que también fue declarada Patrimonio Histórico y hay una propuesta permanente rotacional de arte; o como en Popayán, que es zona de tránsito de artistas de la zona andina y en sus sitios públicos tiene tarimas donde se presenta teatro callejero, música y obras, y en donde incluso se mantiene la operación sombrero para la generación de ingresos. Cartagena debería ser una ciudad con apuestas organizativas y políticas culturales reguladas. Se puede y se debería hacer”, expuso el experto. Lea: “Cartagena 490 años”, un foro para repensar la ciudad