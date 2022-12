¡Ponte pilas! Se cierran las convocatorias para becas en la UTB Cartagena

Se acabó el colegio, y con él, la alegría de vivir una nueva etapa... pero al mismo tiempo la incertidumbre de no poder cubrir los gastos que genera estudiar una carrera profesional en Cartagena. Si bien hay oportunidades como las pruebas Icfes, las cuales premian a los mejores con estudios gratuitos en universidades acreditadas en alta calidad.

Pero ¿qué pasa si tu puntaje del Icfes no fue el mejor? ¿qué haces cuando la situación económica de tu casa no alcanza para pagar los millones de pesos que vale un semestre en las mejores universidades de la ciudad? Hoy traemos para ti información útil, para que no dejes pasar estas convocatorias que pueden darte la oportunidad de estudiar de manera gratuita en la Universidad Tecnológica de Bolívar.