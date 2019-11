Por acción popular podrían regresar busetas de Ternera

No ha pasado ni un mes desde que las busetas de la ruta Ternera – San José y Ternera – Villagrande dejaron de circular por la ciudad, debido a que Transcaribe comenzó a cubrir todo ese sector, sin embargo, han sido muchos los “pero” que ha tenido la comunidad con este medio de transporte, aseguran que no cubre en su totalidad a la población, puesto que, según denuncian, el horario estipulado para este servicio no le sirve a muchos ciudadanos que deben salir más temprano de sus casas o tener disponible el transporte hasta más tarde. A raíz de esto, el abogado Alberto Marín Zamora, le contó a El Universal que en los próximos días interpondrán una acción popular contra el Distrito de Cartagena, Transcaribe, Ministerio de Transporte y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en cabeza de los habitantes de San José de los Campanos, debido a que ahora no están recibiendo un transporte eficiente y oportuno.

“Muchos salen a trabajar a las 4 de la mañana y les toca coger colectivo particular o buscar otra forma de poder transportarse, porque a esa hora Transcaribe no ha empezado su operación y esto lo que hace es que el servicio no sea de calidad para estos usuarios”, indicó Marín Zamora. Con esta acción popular, lo que buscan es que a las vías regrese esta ruta, así como ocurrió con la ruta 36A de Microbús, la cual a la fecha sigue circulando, gracias a que el fallo de la acción popular fue a su favor en primera instancia.

¿Qué dice el fallo?

El 14 de diciembre de 2018, el juzgado octavo administrativo del circuito de Cartagena falló a favor de la comunidad de San Fernando, por lo que los microbuses volvieron a circular por las calles de este barrio, favoreciendo también a los habitantes de Simón Bolívar, Medellín y demás barrios aledaños, esto debido a que en la acción popular señalaron que la malla vial por donde circulaban los buses de Transcaribe no estaba en perfecto estado, además que los intervalos entre uno y otro era de 20 minutos, lo que se consideraba mucho tiempo, agregando que los paraderos tampoco eran adecuados.

“Eso que ocurrió en San Fernando, donde ahora cuentan con una flota de 50 buses que transita por intervalos de 3 minutos, trabaja de 3:30 a.m. a 1 a.m., fue superado gracias a que el juez falló a favor de la comunidad y podría ocurrir lo mismo ahora con San José de los Campanos, puesto que acá también están sufriendo a raíz de que no cuentan con un servicio adecuado”, señaló el abogado. El fallo ordenó al Distrito de Cartagena y a Transcaribe S.A. que dentro de los 12 meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, inicie las gestiones de tipo administrativo, presupuestal y contractual que se requieran, para analizar, diseñar o adoptar un estudio técnico que permita cambiar e implementar un recorrido de la ruta de Transcaribe adecuado para la comunidad, además de adecuar las carreteras por donde circulan sus buses. “El último punto del fallo fue el de integrar un comité de verificación con el procurador judicial administrativo, un representante del Distrito de Cartagena, uno de Transcaribe, la comunidad y el personero municipal, cosa que hasta ahora no ha ocurrido”, finalizó Marín.

Hablan implicados