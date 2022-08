¡Por fin!: Recuperó su casa en el Centro Histórico tras 16 años de litigio

“Lo que hice fue una lucha larga y casi infinita por mis derechos. Inclusive, si no hubiera habido remate en el proceso divisorio, no hubiera podido entrar nunca a la casa”, aseguró Sánchez.

Pero el “final feliz” no estaba cerca. “La juez ordenó que me lo entregaran y hubo otra pelea judicial donde fuimos al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, hasta que en el 2016 dieron la orden de que me entregaran el inmueble”, contó el abogado. Lea: Recupera su vivienda tras 10 años de litigio

Y agregó: “Cuando pensé que todo había terminado, nuevos magistrados comenzaron a hostigarme y perseguirme, que tenía que devolver la casa. Revocaron la sentencia anterior y todo desembocó en que el 7 de marzo vinieron a sacarme con policías. Me mantuvieron hostigado desde 2016”.

El miércoles pasado, por fin, el mayor retirado obtuvo la tan anhelada victoria. “La lucha por el derecho, se llama esto”, indicó, refiriéndose a su proceso.