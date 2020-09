Positiva reapertura de restaurantes, pero se espera más

Durante los meses que estuvieron cerrados, la mayoría de los restaurantes trataron de mantenerse a flote con los domicilios, pero sus dueños aseguran que no eran suficientes. Ahora, pese al optimismo de esta nueva etapa, consideran que la atención solo en terrazas tampoco alcanzará para mejorar de a mucho sus finanzas, especialmente por las deudas acumuladas, es por esto que le apuntan a que en los próximos 15 días, cuando la Alcaldía expida el nuevo decreto, se amplíe el permiso al servicio en lugares cubiertos.

Por su parte, Sandhors indica que urge poder usar los espacios cubiertos ya que además de mejorar las finanzas, por estar en época de lluvias son necesarios para poder brindarle una buena experiencia al cliente. “En los decretos que sacó la Alcaldía de no vender bebidas alcohólicas y la restricción de los horarios que tenemos por ahora, no nos va a permitir todavía llenar todas las expectativas o las necesidades que tienen los locales, más después de haber tenido casi seis meses de estar cerrados, tenemos acumulados una infinidad de gastos, deudas, sabemos que es un paso importante esta reapertura pero también estamos en época de lluvias y solo podemos abrir hacia afuera, qué pasa si tengo cinco mesas y llueve, qué hago, ¿les tengo que decir que se vayan?, hay vacíos y situaciones que tal vez las personas que hicieron el decreto no tuvieron en cuenta”.