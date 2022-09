“Prefiero el crecimiento”: Roy Barreras tras polémica propuesta de Minminas

La intervención de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez en el marco del Congreso Nacional de Minería de la Asociación Colombiana de Minería (ACM)en Cartagena, donde planteó que desde el Gobierno se le debía exigir a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos para disminuir los efectos del cambio climático en Colombia, generó un sinfín de críticas. (Lea: ¿De qué se trata la polémica teoría del decrecimiento de Minminas?)

“Yo prefiero el crecimiento que el decrecimiento. Las sociedades necesitan utopías, si no hay utopías no hay un horizonte de futuro. La ministra de Minas dijo que era ideal que las sociedades humanas y las grandes potencias dejen de contaminar y frenen el crecimiento de sus economías para que el planeta esté más limpio pero esa es una utopía. Son ideas a futuro”, dijo Roy Barreras, presidente del Congreso de la República. (También le puede interesar: Críticas a ministra de Minas por abandonar rueda de prensa en Cartagena)

Y continuó: “La utopías inviables no pueden volverse políticas públicas porque las responsabilidades de los gobiernos son acciones en el presente. Una sociedad no funciona sin utopías y un gobierno no es eficaz sin acciones en el presente. No pueden mezclarse los dos elementos”.