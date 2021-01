Preparan Festival del Frito en Olaya para apoyar a madres cabeza de hogar

Desde este 28 de enero y hasta el próximo 2 de febrero se llevará a cabo en Olaya sector Central un ‘mini Festival del Frito’, la iniciativa nace de la corporación Ruleli, la cual trabaja con niños del sector en el desempeño de habilidades artísticas. (Le puede interesar: En Olaya Central el coronavirus también se combate con arte y cultura)

“La iniciativa nace porque no he podido dormir pensando en que algunas de las mamás de mis niños de acá de Olaya Central desde que empezó el 2021 han estado repartiendo hojas de vida para ver donde consiguen trabajo porque tienen tres, cuatro y hasta cinco hijos y no han conseguido nada. Me partió el alma porque una de ellas se acostó hace dos días sin comer y por eso dije que teníamos hacer algo”, dijo Ruby Flórez, fundadora de la corporación.

“La idea es que la gente nos apoye para poder tener ganancias y ellas puedan tener algo que las ayude”, añadió.