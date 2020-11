¡Prepárese! Estas serán las nuevas fechas de las pruebas Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aplicará las pruebas Saber 11 calendario A y la Validación General del Bachillerato que fueron suspendidas por la tormenta Iota, los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre.

Así se lo notificó este viernes el Icfes a la Secretaría de Educación, por lo que se les hace un llamado a los estudiantes a que estén muy atentos a las citaciones que les hará de manera individual la entidad nacional, para que conozcan el día en el que deben asistir a realizar los Exámenes de Estado.

“Con el fin de garantizar el distanciamiento social y optimizar la cantidad de sitios, la aplicación se realizará en horarios escalonados a las 6:15 am, 6:35 a.m. y 6:55 a.m. en la primera sesión y a las 12:30 p.m., 12:55 p.m., 1:10 p.m. en la segunda sesión”, explicó el Icfes en un comunicado oficial enviado a la Secretaría de Educación de Cartagena.

Desde este sábado 21 de noviembre los estudiantes podrán descargar la citación a la prueba con la fecha y el lugar donde debe presentarse.

Aquí puede revisar: https://www2.icfesinteractivo.gov.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button

“Pedimos a todos los estudiantes, sus padres, acudientes, y rectores, a que estén atentos a las notificaciones de las fechas y lugares en los que los jóvenes deberán hacer la prueba que tuvo que suspenderse en su momento por motivos de fuerza mayor”, comentó Olga Acosta Amel, secretaria de Educación de Cartagena.