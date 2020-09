Presidente de JAC en Olaya denuncia hurto de su moto

La delincuencia no da tregua en Cartagena y como se dice popularmente: ‘no respeta pinta’. Eso quedó demostrado en la noche de este martes 1 de septiembre cuando los bandidos hurtaron la motocicleta del presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Rafael Núñez de Olaya Herrera, Efigenio Gaviria.

El gestor cívico, reconocido en la zona por su labor en pro de los jóvenes, por procurar mejorar la malla vial de las calles, por llevar programas sociales, entre otros, se llevó una terrible sorpresa mientras estaba en casa de una hermana, dándole la bienvenida a una sobrina que acababa de llegar de Medellín, donde estuvo varios meses debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19 en el país.

En un lapso no superior a los 15 minutos, él salió a acompañar a otros familiares a tomar un taxi en la carretera principal, pero al regresar la moto que había dejado parqueada en frente de la casa, ya no estaba.

¿Quién la robó? ¿Dónde está la moto? Son las preguntas que han rondado en la mente de Efigenio desde ese instante y que no lo han dejado tener un miércoles tranquilo. Su angustia es demasiada, no solo porque el vehículo llevaba con él muchos años sino porque era su medio de transporte para realizar sus diligencias comunales.

“Agradezco a las autoridades desplegar una búsqueda en los sectores aledaños como Ricaurte, Callejón Yáñez, entre otros, a fin de recuperar la moto, ya que en esos sectores es donde más se han identificado bandas que operan bajo esta modalidad”, señaló Gaviria.

El presidente de la JAC también manifestó su descontento con el mal estado de las cámaras de seguridad del barrio, las cuales están averiadas y no pueden grabar ningún hecho delictivo. “Ya revisamos las cámaras y no sirven, no captaron nada, por eso pido el apoyo de la ciudadanía”, agregó Efigenio.

El líder invitó a quien tenga razón de la moto, a comunicarse con él al número celular 3137415766.

La placa de la moto es JID 67 B, una bóxer color rojo modelo 2008.