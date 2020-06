Presidente de JAC Las Brisas denuncia abuso policial

Una grave acusación hizo el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Brisas, Manuel Gómez Montiel, contra varios uniformados de la Policía Nacional que el pasado domingo en horas de la noche, al parecer ingresaron a su casa y lo golpearon a él, a sus hijos y a su esposa.

Según su relato, en la calle algunos residentes tenían música y presuntamente estaban tomando licor, pese a que el fin de semana había ley seca. Afirma que no llamó a las autoridades por razones de seguridad, ya que por ser el líder comunal de la zona sobre él podrían recaer los señalamientos de sus vecinos, sobre todo porque hace años fue amenazado de muerte por denunciar microtráfico de drogas y no quiere más problemas. De hecho, goza del amparo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Gómez cuenta que estaba en la sala de su casa viendo una película cuando empezó el caos.

“Primero llegaron unos policías que fueron decentes, entraron a la casa, revisaron los cuartos y comprobaron que ahí no era la música, pero al rato llegaron otros tres que de una fueron agrediendo. Yo estaba en la sala y vi cuando a mi hija la estaban agrediendo en la terraza, salí a defenderla y enseguida se ensañaron conmigo, me dieron con bolillos, tengo dolor, hematomas en la espalda y el hombro. Un hijo mío también fue herido, le partieron la cabeza. Y a mi mujer que es hipertensa le hicieron choques eléctricos. Fue un momento caótico, una infamia, un atropello a mi familia”, aseguró el presidente de la JAC.

Esa condición de líder comunal no le bastó a Manuel para que lo dejaran en paz. Supuestamente, en medio del tenso momento, le botaron la comida que guarda en unos tanques de la cocina, y le destruyeron algunos enseres.

“No les importó que yo fuera el presidente de la junta, me botaron la comida, me partieron dos celulares, varios vasos y me destruyeron cinco sillas plásticas y del comedor. No sé por qué tuvieron que meterse con mi familia y en mi casa”, añadió Manuel, quien anunció que emprenderá acciones jurídicas contra el hecho.

Desde la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad Histórica y del Caribe Norte (Asojac 1) rechazaron el presunto abuso y anunciaron que acompañarán al señor en su proceso de denuncia ante los entes de control.

Este medio consultó con la Policía para conocer su versión de lo sucedido, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.