Procuraduría pide declarar exequible fondo para erradicar miseria en Cartagena

La Ley 2038 de 2020, que crea el Fondo Pro Cartagena 500 años para la superación de la pobreza en Cartagena, cada día está más cerca de materializarse.

Este viernes, 15 de enero, se conoció que la Procuraduría General de la Nación emitió concepto favorable sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2038 que cursa en la Corte Constitucional y que fue instaurada por los ciudadanos Danilo Contreras Guzmán, Carmenza Morales Brid y Giancarlo Barbastefano Morales. (Lea aquí: Ante demanda, senador Araújo defenderá fondo para erradicar la pobreza)

Lo que alegan los demandantes

Estos atacaron el artículo 3 de la Ley 2038 de 2020, al argumentar que vulnera los principios de participación ciudadana y de autonomía de las entidades territoriales, al otorgar a la Junta Directiva del Fondo funciones para la toma de decisiones estructurales sobre la inversión pública e infraestructura, que “por lo menos son muy similares” a las que competen a los concejos y alcaldes distritales y que son objeto de regulación de leyes orgánicas.

Además sostienen que los artículos 1, 3, 4 y 8 de la referida ley vulneran el principio de unidad de materia, ya que no guardan conexidad temática ni teleológica con el tema central de la iniciativa legislativa.

Los accionantes también afirman que el artículo 2 de la Ley 2038 de 2020 configura una omisión legislativa que infringe los artículos 1, 209, 210 y 211 Constitucionales, en la medida en que crea el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años como un fondo-cuenta, pero no sigue los parámetros superiores definidos para la creación y el funcionamiento de los fondos especiales al no determinar la entidad de su adscripción. Esta indefinición del organismo que en el orden administrativo nacional ejercerá el control jerárquico sobre las respectivas actuaciones, desconoce el sistema de “controles, frenos, pesos y contrapesos”.

Lo que respondió la Procuraduría

Luego de estudiar el objeto de la demanda y los cargos, el Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible los artículos 1, 3, 4 y 8 de la Ley 2038 de 2020 por medio de la cual se crea el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años para la erradicación de la pobreza extrema en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el año 2033, por el cargo examinado.

También le pidió a la alta Corte inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo por los demás cargos formulados contra la Ley 2038 de 2020 por ineptitud sustantiva de la demanda.

Y es que para el Ministerio Público la ley no interfiere en las facultades del Distrito, ya que tiene su objeto limitado y se somete a los planes de la Alcaldía. Así mismo, explica que los argumentos de los demandantes no demuestran una violación a la Constitución, por lo tanto, no dan pie a una inconstitucionalidad.

“Es importante precisar que la respectiva sociedad fiduciaria es la que administra el Fondo (...) que las funciones de la Junta atienden el alcance del Fondo, y que el Plan de Dinamización se enmarca en los objetivos trazados que responden a las necesidades contextuales identificadas desde la presentación de la iniciativa”, precisó el Ministerio Público.

La Procuraduría señaló que contrario a lo que dicen los demandantes, el manejo de los recursos del fondo si podrá ser vigilado por la Contraloría, “en virtud del artículo 267, la Contraloría General de la República debe vigilar la gestión fiscal de la administración, así como de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”.