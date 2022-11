¡Prográmese! She Is Global Forum tendrá su segunda versión en Cartagena

El She Is Global Forum es unos de los foros más grandes de Latinoamérica en equidad de género, el cual ha propiciado un gran impacto en 15.800 mujeres y 463 niñas de los 32 departamentos de Colombia.

“Vemos con mucho beneplácito que organizaciones como She Is estén hoy haciendo un espacio propio, no solamente de conversaciones, sino de interacción para poder precisamente potencializar todas esas iniciativas que apuntan a una equidad de género” expresó la lideresa Fanny Guerrero. (Lea: Foro ‘Planeación Territorial: un sueño posible’)

Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is, ofreció a El Universal una entrevista en la que señaló que el evento estará conformado por 116 sesiones y paneles, que se harán durante tres días. El foro irá desde el 9 hasta el 11 de noviembre, en el Hotel Hilton de Cartagena.