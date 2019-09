Protección costera: avanzan contratos; canal del Dique: estancado

La ciudad está a la espera que los macroproyectos de la protección costera y la recuperación del canal del Dique arranquen en firme su contratación. Aunque en ambos casos el gobierno Nacional, desde sus diferentes carteras como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd), el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), han dado fechas tentativas y cronogramas de obras, estos no han arrancado.

En el caso de la protección costera, lo último que se supo es que están listos los procesos de contratación, pero que no se han formalizado al no contar el macroproyecto con aprobación de vigencias futuras ordinarias por parte de Minhacienda, lo que significa que no se podría sacar el proceso por la totalidad del presupuesto. Las vigencias futuras a solicitar son por 50 mil millones de pesos, y al tener estas aprobadas, la Ungrd arrancaría a la semana siguiente con los procesos de convocatoria. (Lea aquí: Esperan vigencias futuras para contratar protección costera).

Sin embargo, una fuente de esta entidad aseguró que esta semana empezarían con trámites de tres de los 10 contratos. “Está pendiente la aprobación de vigencias futuras. Pese a esto, están aprobados para enviar a contratación antes del viernes 6 de septiembre lo siguiente: contrato de gestión social y plan de manejo arqueológico”, señaló.

Es de recordar que la contratación de la protección costera se dará de la siguiente forma:

1. Formulación y obtención del plan de manejo arqueológico: $385.000.000

2. Ejecución e implementación del plan de manejo arqueológico: $120.000.000

3. Perito Dimar-Oceanógrafo: $204.000.000

4. Estudios para supervisión y control del desarrollo de las obras de protección costera (contemplado en el permiso de la Dimar): $1.190.000.000

5. Contrato de obra: $139.558.672.160, para iniciar en diciembre.

6. Plan de señalización marítima: $2.000.000.000

7. Apoyo técnico de la Universidad de Cartagena: $464.000.000

8. Plan de gestión social: $3.000.000.000,

9. Visitas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla): $360.000.000

10. Contrato de interventoría: $4.156.353.704