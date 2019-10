Investigan incidente en el que una guaya cayó sobre un menor y lo tiene grave

Un enorme trancón se formó ayer pasadas las 2 de la tarde en la denominada Y de Olaya, luego de que la comunidad del barrio Nuevo Paraíso protestara porque el cableado eléctrico de sus calles se encuentra en mal estado.

Los manifestantes llegaron con llantas, palos y piedras y bloquearon esta importante arteria vial, generando molestias en los conductores, justo en momentos en que sobre la ciudad caía un aguacero.

Pero más allá de la vieja falencia en la prestación del servicio, los residentes estaban enardecidos porque el pasado lunes 28 de octubre, una guaya se desprendió de manera repentina y cayó sobre la espalda de un menor de edad, de 16 años, quien de inmediato quedó desvanecido sobre el piso de la calle 15.

“Eran las 3 de la tarde cuando esa guaya se fue al suelo. Justo en ese momento iba pasando un grupo de muchachos que iban a jugar, pero desafortunadamente uno de ellos fue impactado y desde entonces está en grave estado. Hasta el momento sigue intubado y con pronóstico reservado. Lo tienen en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Madre Bernarda”, sostuvo Walberto Torres, manifestante.

La protesta se extendió por más de una hora, y por fortuna no se presentaron disturbios con la fuerza pública. “Hicimos una manifestación pacífica, lo único que queremos es que Electricaribe nos arregle el problema con las guayas en Nuevo Paraíso porque a cada rato se caen, no queremos otra tragedia, necesitamos que nos reparen todo el cableado. Además, le hacemos un llamado a la empresa para que acompañe a la familia del joven porque son de escasos recursos y no tienen para los transportes y otros gastos”, sentenció Torres.

Tras el suceso, Electricaribe anunció que inició una investigación para establecer las causas del incidente. “Los técnicos elaboraron un informe preliminar de los hechos y la empresa está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades sobre la situación presentada”, señaló la empresa en un comunicado.