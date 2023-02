“Que abran el CDI, por los estudios y por los alimentos”: padres de Flor del Campo

Así como las clases en las instituciones educativas oficiales de Cartagena tuvieron un retraso de una semana, algunos Centros de Desarrollo Infantil también presentaron aplazamientos en el inicio del calendario escolar e incluso, aún hay unos que continúan sin brindar atención.

Es el caso del CDI de Flor del Campo, que en este 2023 sigue de puertas cerradas sin recibir a sus beneficiarios. La situación ha mantenido con mucha incertidumbre a los padres de familia, quienes en los últimos días se han dirigido a los líderes comunales pero no han obtenido respuestas claras, por eso recientemente acudieron a los medios de comunicación de la ciudad para exponer públicamente sus dudas. (Lea: CDI de Flor del Campo, cumplió un año atendiendo a menores)

“El CDI sí está en buen estado, tiene vigilancia y aseo, lo que no tiene es alguien que informe lo que está pasando, no sabemos cuándo van a abrir las puertas para atender a nuestros hijos, somos más de 200 padres de familia que no hemos recibido ninguna información y estamos muy angustiados”, aseguró una residente de Flor del Campo, quien pidió mantener su nombre en reserva.

(Lea: 210 niños por fin podrán ser atendidos en CDI de Flor del Campo)

Cabe recordar que este CDI fue inaugurado en noviembre del 2019 y está bajo la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que desde entonces contrata a un operador cada año para que se encargue de desarrollar todas las actividades.