¿Qué hacer si tiene el Sisbén en una categoría que usted considera errada?

Es por eso que para la mujer, de 48 años de edad, pertenecer a los programas sociales del Estado sería un gran ayuda, no obstante, los resultados de las encuestas del Sisbén la ubicaron en la categoría C y por ende no puede acceder a dichos subsidios. (Lea: Esta es la cantidad de hogares ya con Sisbén en Cartagena)

Cuenta que ha solicitado una nueva encuesta para que se verifiquen las condiciones en que vive, pero a la fecha no la han visitado y su situación económica cada día es peor. Lo más preocupante, según dijo, es que los precios de algunos productos están muy elevados y cada mes los cobros por los servicios públicos llegan más caros.

(Lea: Beneficiarios de Ingreso Solidario en Cartagena han aumentado en el 2022)

“Fui a la Defensoría del Pueblo, fui a la Personería, fui a la inspección de Policía y en ningún lado me han ayudado. Mi esposo no gana mucha plata, yo debo cuidar las 24 horas a mi hijo porque él nació con parálisis cerebral, no habla, no camina, no hace nada. Necesito que me arreglen el Sisbén para ver si por lo menos puedo entrar a Familias en Acción”, sostuvo la mujer.

¿Qué se hace en estos casos?

Este medio consultó a personas encargadas de la coordinación del Sisbén en Cartagena, quienes al respecto respondieron que en estos casos, cuando la persona o ciudadano manifieste no estar conforme con la información registrada en la ficha Sisbén, podrá solicitar la realización de una nueva encuesta.

“La administración municipal debe informar al ciudadano que como resultado de esta nueva encuesta y de acuerdo con la recolección de la información, se efectúa el proceso de ordenamiento según la metodología establecida. Si el ciudadano manifiesta nuevamente su inconformidad con la información registrada en la nueva encuesta, solo podrá solicitar una actualización transcurridos seis (6) meses como se menciona en el Artículo 2.2.8.3.1. del Decreto 441 del 2017”, informó un vocero.

(Lea: Este 14 de julio arranca segunda fase de inscripción de Familias en Acción)

Cabe recordar que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Es operado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP. La metodología de encuestas arrojan una clasificación por categorías (A, B, C o D) y a partir de ella los diversos programas sociales toman la información para incluir a sus beneficiarios.