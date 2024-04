¿Qué pasa con el cumplimiento del PAE en el INEM?

Desde la reconocida Institución Educativa INEM “José Manuel Rodríguez Torices”, surgió una inconformidad con relación al cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Un miembro del Consejo Directivo se comunicó con El Universal para realizar la respectiva denuncia.

Ángel Barreto, miembro del Consejo Directivo de la reconocida institución, expresó que lo que se entrega por parte del PAE no debería considerarse alimentación sino merienda, pues, según sus palabras, no hay carbohidratos ni proteínas en lo que reciben los estudiantes, sino que solo reciben azúcares. Lea: “El imperio de las capacitaciones no volverá”: alcaldes locales de Cartagena

“A los estudiantes solo les entregan meriendas; no hay carbohidratos ni proteínas, solo azúcares adictivas, las cuales, en el futuro, pueden generar grandes enfermedades. Hacemos un llamado muy cordial y prudente a la Alcaldía de Cartagena para que analice la situación, ya que ese contrato está por alrededor de $35.800 millones de pesos, para unos 106.000 de alumnos de la ciudad”, manifestó.