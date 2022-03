¿Qué pasa con las cámaras de vigilancia de El Pozón?

“¡Mi celular!, me acaban de atracar”, fue el grito que se escuchó la noche del lunes en una de las calles del sector 14 de febrero en El Pozón. Los vecinos salieron a ayudar, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, notaron que el hurto había ocurrido frente a una de las cámaras de vigilancia del sector, por lo que decidieron acercarse a la Policía para hacer la denuncia y así identificar al ladrón.

“Cuando llegamos a la Policía nos dijeron que esa cámara no funcionaba y no entendemos por qué, pues se supone que le habían hecho mantenimiento”, comentó la víctima del hurto. Una de las líderes del sector aseguró: “No podemos creer que nos engañen de esta manera. Cómo es posible que digan que hacen mantenimientos, pero en realidad las cámaras no funcionan. Pedimos que solucionen esto”. Lea aquí: ¡Buenas nuevas! Continúa recuperación de sistema de cámaras en Cartagena