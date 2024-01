¡Qué peligro! Varilla pone en riesgo a conductores en el Pie de La Popa

Una mujer que reside en el barrio captó imágenes de un habitante de calle justo cuando intenta sacar la varilla. No se sabe con exactitud con qué fin lo hizo, lo cierto es que no solo deterioró el pavimente, también dejó el metal a mitad de la vía y puede ocasionar accidentes en cualquier momento. Lea aquí: Se retomaron los trabajos de adecuación en la Ruta 90

“Como que la quería robar, pero no pudo. Eso es un tremendo peligro, una moto se puede caer, a un carro se le puede pinchar una llanta o algo peor. Esa varilla no puede estar ahí bajo ninguna circunstancia, además está bastante salida, no es cuestión de un par de centímetros”, agregó.