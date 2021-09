“Que también inviertan acá”: en Olaya bloquearon una calle

Los vecinos cuentan que hace más de 15 años, cuando se pavimentó la vía principal, contigua al CAI de la Arrocera, los recursos supuestamente no alcanzaron para abarcar más calles alrededor, entre esas la de ellos, por lo que sigue destapada, llena de aguas estancadas e intransitable.

“Llovió hace más de cuatro días y todavía estamos llenos de charcos, aquí no hay buen drenaje, los carros pesados la han dañado más. Necesitamos que la arreglen porque es la vía de acceso para muchos negocios del sector que necesitan suministros. Esta calle comunica con el colegio San Felipe Neri y tenemos muchos niños que estudian allá, los cuales deben caminar con los pies metidos en bolsas para no ensuciarse. Ahora el colegio no funciona, pero siempre hemos sufrido con el barro y las aguas sucias”, sostuvo Jorge Payares, uno de los residentes que se apersonaron del problema para gestionar e intentar que la Alcaldía les dé soluciones.

“Van más de quince casas que se nos han inundado porque no hay buen desagüe, tenemos niños y adultos mayores que a veces tienen urgencias médicas y no podemos sacarlos bien por los problemas de movilidad que hay. Aparte nos preocupa mucho el brote de dengue en varios sectores de Cartagena, realmente necesitamos ayuda”, finalizó Payares.

Este medio intentó consultar a la Alcaldía de la Localidad 2 de la Virgen y Turística para conocer si hay algún proyecto listo para beneficiar a esta comunidad, pero no fue posible obtener respuesta.

La calle, que mide unos 150 metros de largo y se compone de unas 50 viviendas, fue bloqueada desde el pasado lunes 13 de septiembre. Los vecinos le piden a los ediles y al alcalde local que gestionen soluciones.