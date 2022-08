Quejas en Almirante Colón por mal estado de la cancha principal

Residentes del barrio Almirante Colón aseguran que la tradicional cancha de sóftbol de tierra, conocida por su rapidez para evacuar el agua luego de las lluvias y considerada una de las mejores de la ciudad, hoy ha perdido su eficiencia y ya no drena con celeridad.

Los denunciantes creen que las nuevas edificaciones cercanas han incidido en ese deterioro, ya que al construirse impactaron en parte del terreno de juego debido a la arena para el repellado que se mezcló con la existente.

Leandro Domínguez, vecino del sector, señaló que ahora la cancha se convierte en un lodazal con cada sereno, lo que torna difícil la práctica deportiva. Y agregó que cuando caen aguaceros el agua demora varias horas empozada.

“Las constructoras no nos tuvieron en cuenta para socializar su proyecto y han hecho lo que han querido, aquí antes se podía jugar, las lluvias no eran impedimento porque al rato todo estaba seco. Esta cancha se la peleaban los clubes porque era como la de Chambacú y se jugaba sin problemas, pero han levantado edificios alrededor que han afectado el escenario. Hay un nuevo muro de contención que divide a la cancha y a través de ese muro también se filtra el agua hacia el terreno de juego. Hace dos años metí una tutela pero me la negaron, estamos gestionando con la nueva Junta de Acción Comunal para direccionar de mejor forma la situación y buscar que tenga una solución acertada”, señaló Domínguez.

Aparte de las quejas por los charcos, los residentes también solicitan al Instituto Distrital de Deportes y Recreación (Ider) un intervención generalizada al escenario, pues el mantenimiento en los últimos años ha sido nulo.