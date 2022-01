Quejas en Cartagena por demoras para vacunas Pfizer y para pruebas COVID

“Estoy esperando hace rato la segunda dosis de Pfizer y no he podido encontrarla en ninguna parte. Me alegré esta semana cuando anunciaron el nuevo lote, pero llevo tres días buscándola y aún no la hay. No sé qué está sucediendo”, expresó ayer un residente del barrio Los Caracoles.

Aunque el pasado martes 4 de enero el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) anunció la llegada de un lote de vacunas contra el COVID-19, específicamente del laboratorio Pfizer, hasta ayer no empezaba la aplicación de las mismas y los ciudadanos que llegaron a los diversos puntos de vacunación no pudieron recibir el biológico. De estas vacunas arribaron 5.850 dosis a la ciudad. (Lea: Llegaron vacunas de Pfizer y Sinovac a Cartagena).

El aumento de contagios por COVID-19 ha propiciado a su vez un incremento en las visitas a clínicas y EPS por parte de usuarios con sintomatologías asociadas a la enfermedad. No obstante, no todos los afiliados están contentos con la atención recibida.

“El lunes tuve que salir de la empresa donde trabajo porque me sentía mal, llegué a una clínica y me dieron tres días de incapacidad con una orden para prueba de COVID, pero en la IPS Gestión Salud de San Fernando no me la hicieron porque apenas dieron 30 cupos ese día para los usuarios de Sanitas. Al día siguiente no pude ir de lo mal que me sentía, y hoy (jueves) otra vez llegué a las 8:30 de la mañana y ya se habían acabado los 30 turnos para Sanitas. Éramos más de 30 personas molestas por esa situación, así que nos fuimos para la principal de Sanitas a protestar y así fue que nos lograron hacer la prueba a todos, tuvo que llegar la Policía”, afirmó un usuario.

Este medio intentó comunicarse con la EPS señalada para conocer su posición al respecto, pero no fue posible. Por su parte, el Dadis señaló que todas las EPS deben garantizar las pruebas COVID a los usuarios que las requieran por su sintomatología, y que las irregularidades deben ser denunciadas ante la Superintendencia de Salud.