Quejas por altos cobros de energía en sector El Progreso

Desde entonces, de acuerdo con el líder comunal, los recibos están llegando en 300, 200 y 100 mil pesos por un mes de consumo, “pero lo más extraño es que por aquí la mayoría de las casas solo tienen un televisor, un abanico y una nevera. Son muy pocas la familias que tienen acondicionadores de aire. Entonces, no nos explicamos de dónde sale tanto consumo”.

Los usuarios dicen haber interpuesto sus inquietudes ante la empresa Electricaribe, al igual que en la Alcaldía de Cartagena, pero nadie toma cartas en el asunto.

Elsa Carrascal, una residente de la calle La Paz, aseguró que antes de que se instalaran los displays “las facturas me llegaban en 70 u 80 mil pesos, pero de un momento a otro se me dispararon a 270 y 280 mil pesos. Fui a Electricaribe y presenté un derecho de petición, pero no me han resuelto nada. También me pidieron que comprara un contador convencional; lo compré, me lo instalaron, pero las facturas siguen llegando igual de caras”.

Voceros de la empresa Electricaribe anunciaron que enviarán al sector su equipo de Gestión Social, para evaluar la situación y tomar los correctivos.