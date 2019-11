Quejas por limpieza de canal en Bicentenario

“Lo dejaron abandonado”

José de la Cruz López, del comité de obras de la Junta de Acción de Acción Comunal de Bicentenario, expresó que al canal llevaron una retroexcavadora pequeña que durante una semana hizo remoción de sedimento y corte de maleza pero solo trabajó una semana y se marchó. Desde entonces, nadie ha vuelto al lugar a seguir con las labores de limpieza. “Esa retroexcavadora era muy pequeña, yo les dije que eso no servía, que se necesitaba una más grande, pero no hicieron caso. Lo que hicieron fue por encima, sacaron unas llantas y podaron, pero no llegaron ni a la mitad del canal, de hecho en la parte que trabajaron ahora todo está igual porque el EPA cortó viejo árbol y nos dejó las ramas adentro”, señaló el morador.

Este caño se inicia cerca de donde está el reconstruido CAP, atraviesa la parte trasera de Bicentenario, bordea a Flor del Campo y sigue hacia la urbanización la India. Según los líderes, tiene unos 500 metros de extensión. “Todo el canal está en pésimas condiciones, el Distrito prometió que lo limpiaría en su totalidad pero no fue así, fue un trabajo mal hecho”, finalizó López. Este medio intentó comunicarse con personal del contratista para la limpieza y la Secretaría de Infraestructura del Distrito para conocer su versión, pero no fue posible obtener respuestas.