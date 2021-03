Quejas por los resultados del Sisbén IV

Aún no han finalizado las encuestas del Sisbén IV en Cartagena y ya algunos sectores muestran su insatisfacción con los resultados obtenidos en las mismas. Es el caso del barrio La Esperanza, cuyo censo se realizó entre noviembre y diciembre del año 2019, y en donde los residentes se están enterando en estos días de las clasificaciones obtenidas.

“Mi esposo no trabaja, él se gana el día a día en el mercado de Bazurto, yo me rebusco lavando ropa en casas de familia de vez en cuando, vivimos en la pobreza, ahora nos sale que hacemos parte de la categoría C, como si estuviéramos en buenas condiciones y eso no es así, aquí tenemos muchas necesidades”, expresó una señora residente en el sector Navidad y Puerto de Pescadores, quien anteriormente tenía el puntaje más bajo.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza, Shirley Soto, lamentó la situación e indicó que ya muchos vecinos acudieron a ella para exponer la misma queja.

“Este es un barrio compuesto por personas que se ganan el día a día, la mayoría no goza de empleos fijos ni de grandes sueldos, son personas de escasos recursos. No es posible que estén saliendo las categorías C y D en este barrio, aquí las personas viven en la pobreza, algunos en extrema pobreza, si el Gobierno nacional no revisa estos resultados vamos a tener más miseria porque antes la gente se apoyaba mucho con los subsidios que les daban, principalmente los adultos mayores”, argumentó la lideresa.

Este medio intentó obtener una respuesta de las directivas del Sisbén en Cartagena pero no fue posible.

En La Esperanza residen aproximadamente 4 mil personas.