Quejas por retraso en recolección de basuras

Nuevamente los habitantes de barrios como Chile, Altos de San Isidro y Los Cerros se quejaron por un presunto atraso en la recolección de las basuras, por parte de la empresa Veolia, la encargada de esa zona de la Loma del Marión.

Mariana Luna, gestora cívica de Altos de San Isidro, aseguró que desde que Veolia se encargó de la recolección “hay problemas, porque ellos no tienen un horario fijo. A veces llegan a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche o a las 12, o puede que no lleguen. La misma queja se presenta en Chile y Los Cerros”, indicó. Roberto Useche, gerente administrativo de Veolia, señaló que su empresa no está incumpliendo ninguna frecuencia.

“Lo que sucede --explicó-- es que el alto volumen de desechos de la temporada turística nos ha obligado a correr algunos horarios de recolección para poder atender la totalidad de nuestros barrios”.

Añadió que esa gran cantidad de basura hace que los camiones se repleten rápidamente, teniendo que ir al relleno sanitario a desocuparse y regresar a la ciudad a cubrir los horarios.