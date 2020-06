“Queremos al HUC acreditado y con todos sus servicios”

“Eso de que el mejor hospital de Cartagena es el aeropuerto no puede ser la fama de esta ciudad y hacía eso le hemos apuntado, a cambiar esa idea, pero no con palabras, sino con hechos concretos. Cuando llegué a la Superintendencia encontré al HUC intervenido, un hospital casi en su mayoría tercerizado, lo más parecido a un centro comercial, casi todos los servicios tercerizados y yo veía que el hospital no avanzaba, cambiamos al interventor y hoy en día ese hospital ha tenido una dinámica distinta, ha mejorado notablemente la facturación, los servicios y es evidente lo que está pasando”, asegura Aristizábal.

“Cuando las intervenciones son tan largas se anquilosan y las entidades no progresan, eso nos estaba pasando en el hospital, el piso 8 y 9 desocupados, el piso 5 también, entonces uno dice: una región y una ciudad con tantas necesidades y un hospital abandonado. Se quedaron conformes con que esos pisos no estuvieron abiertos nunca, entonces cambiamos al interventor y llega Felipe y empieza a mejorar la contratación, la dotación, la economía del hospital cambió notablemente, ya habíamos puesto la mira al hospital independiente del COVID y empezamos a enderezar, a ponernos al día con los proveedores, con la nómina, disminuir los gastos, se consiguieron ahorros de entre 250 a 300 millones mensuales, solo en medicamentos, sin hacer nada nuevo, solo contratando bien, sin intermediarios, sin pedir plata, sin meterle la mano la hospital”.

Acabar la tercerización

Gobernación y EPS, un apoyo clave

Seguimiento al COVID-19

Por otra parte, el superintendente aseguró que no bajarán la guardia en el seguimiento de los compromisos de los entes territoriales, las EPS e IPS en la atención del COVID-19, por lo cual trazó cinco líneas de acción: la vigilancia del uso de camas, reporte de las camas, la oportunidad en la realización de las pruebas y entrega de resultados, el uso racional de ambulancia, la atención domiciliaria y por telemedicina.

“Voy a vigilar a la red de atención COVID-19. Lo primero será el uso de camas, no puede ser que toda la carga se la dejen al HUC, vigilar la utilización de las UCI, las EPS y el ente territorial tienen que hacer auditoria permanente, revisar la referencia y contrarreferencia del paciente, a dónde se envió, en qué momento y quién lo recibe, confirmar el ingreso, el tratamiento y el egreso, que haya un tratamiento oportuno. Lo segundo son las muestras, que tomen las muestras, que los resultados lleguen a tiempo y rápido, que el almacenamiento sea oportuno, ahí nos toca articular al CRUED, IPS y las EPS. Hacer uso racional de ambulancias y que el CRUED realmente empiece a usarlas porque no estamos articulados y finalmente la atención domiciliaria es vital, el paciente que podamos atender en su casa hay que hacerlo, no hay que exponerlo, así bajamos el nivel de contagio y riesgo”.

Finalmente, aseguró que quienes no cumplan estos compromisos serán sancionados. “Con el coronavirus ninguno se puede relajar, no vamos a permitir que no se cumplan los compromisos, prefiero sacar del departamento o la ciudad a la EPS que no esté cumpliendo, prefiero sancionar al gerente de una IPS que no esté atendiendo, acá a todos nos tienen que atender por igual”.