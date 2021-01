¿Quién vela por los niños discapacitados en Cartagena?

Este viernes un grupo de madres cuidadoras de niños con condición de discapacidad, se tomó la vía del Transcaribe para protestar por lo que consideran una “falta de intervención gubernamental a esta población vulnerable”. Exigían intervención inmediata y más apoyo de parte del gobierno Distrital.

“El estómago no da espera para que se agilicen procesos administrativos. Necesitamos políticas sociales permanentes como en otras ciudades. Aquí no se dan ayudas, no hay un comité efectivo para hacer valer los derechos de la población con discapacidad. Queremos al alcalde y queremos que se quede, pero que active las políticas sociales que son urgentes para la ciudad”, explicó Nora Orozco, una de las líderes de esta población.

Las necesidades

La situación es deprimente, expresaron las manifestantes. “Exigimos políticas públicas permanentes, no solo un mercado, sino un asistencia real. En Cartagena hay más de 20 mil familias que tienen a una persona con discapacidad en su hogar, por eso necesitamos una intervención. Durante el COVID hay familias que solo recibieron un mercado y con un mercado en casi un año, no se sacia el hambre”, dijo Orozco a El Universal.

De acuerdo con la líder, tras la conversación con el secretario de Participación, Armando Córdoba, se acordó una reunión para el próximo lunes en la cual se realizará una agenda para dar solución a todas las necesidades que tiene esta población.

“Necesitamos alimentación, en otras ciudades se otorga un bono solidario mensualmente, también una renta básica, inclusión escolar y la identificación de las personas para que puedan hacer parte de un programa y algo muy importante: asistencia psicológica. Hemos tenido a madres que debido a la crisis han estado a punto de quitarse la vida por el estrés y la angustia que están viviendo”, explicó Orozco.

Una de las críticas que hizo fue que durante la pandemia solo se entregaron mercados en abril y tras un reclamo, en diciembre. Pero es la única ayuda que han recibido desde entonces. Explicó además, que debido al COVID-19, la improductividad económica en el hogar ha aumentado y como se hace necesario que siempre haya un cuidador para la persona con condición de discapacidad, la situación se complica. Es una persona menos que puede trabajar.

Las soluciones

Atendiendo a la protesta el secretario de Participación, Armando Córdoba invitó al diálogo a las madres para llegar a un acuerdo con ellas.