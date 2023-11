“Quieren construir una casa que nos dejaría sin salida y encerrados”

Según Díaz, el propietario de la construcción intenta cerrar un paso peatonal que ha existido durante más de dos décadas, y añade que este no cuenta con escritura pública ni certificado de libertad y tradición. Incluso esta persona, a pesar de haber radicado una solicitud ante la curaduría, no ha obtenido licencia de construcción y por ello no ha iniciado la obra. Lea: ¿El infierno? El día que salía humo y fuego de las calles en un barrio de Cartagena

“Se trata de un lote que está en toda la carretera principal. Teníamos un pequeño camino por donde pasábamos y nos conectábamos con el exterior, era como una guía, pero llegó el nuevo dueño y cerró el predio; comenzó a excavar y no nos dejó espacios para transitar. Es inhumano pretender bloquear a las familias que viven detrás. Además, como lo dijo La Salle, no pueden tapar esa calle porque sirve como canal pluvial cuando llueve”, finalizó el líder comunal.