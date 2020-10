Ramiro necesita continuar con su tratamiento médico, pero ARL no responde

“Yo llamo, me contestan, pero después me dejan ahí y se cae la llamada y siempre pasa igual, mi esposo necesita continuar con su tratamiento. Él prácticamente no tiene rostro y a pesar de que lo operaron, eso se le ha convertido en un cáncer, por eso quiero que le presten la atención necesaria”, finaliza añadiendo que “a pesar de que tenemos una tutela integral, eso no ha servido de nada. Yo entiendo que estamos pasando por una pandemia, pero mi esposo también necesita que su salud mejore”.

El Universal se comunicó con la ARL Sura, para conocer qué ocurre con la atención médica de este señor, pero no fue posible obtener respuesta alguna.