Reactivan seguro en colegios públicos por acuerdo de pago del Distrito

Luego de que los padres de familia de los estudiantes de las escuelas públicas de Cartagena manifestaran a este medio estar preocupados porque el seguro estudiantil de accidentes no estaría funcionando correctamente por falta de pago del Distrito, la secretaria de Educación, Olga Acosta Amel, explicó que no es cierto que los estudiantes estén desprotegidos. (Lea aquí: Niños de colegios públicos, en riesgo porque Distrito no paga seguro)

Acosta Amel aseguró que luego de reuniones sostenidas con el operador del seguro, éste se comprometió a autorizar la atención de los estudiantes en caso de presentarse urgencias que ameriten atención médica y reiteró que la red pública de salud está obligada a atender a todos los menores de 14 años de las escuelas públicas.

“La red pública está comprometida en atenderlos, en caso de presentarse situaciones que comprometan su salud durante las actividades escolares. Los menores de 14 años están cubiertos para ser atendidos a través la red pública de salud”, aseguró.