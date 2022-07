Realizaron plantón en sala de ventas de conjunto residencial frente a Villa Estrella

Los inconformes esperan que voceros de la constructora le brinden explicación y respuesta a la problemática que vienen atravesando.

¿Qué dice la constructora?

El Universal dialogó con Ramón Saravia, vocero de la constructora Ingenal quien manifestó que todas las semanas se reúne con los copropietarios de Carioca Condominio. “En el conjunto Guanabara todavía está la administración provisional y aún no hemos entregado áreas en comunes. Hemos hecho varias reuniones y hay un grupo que insiste en realizar plantones. Me he reunido con ellos, hay molestias de posventas que se atienden por posventas”, dijo.

Y reiteró: “Nosotros no hemos entregado las áreas comunes y se encuentran en construcción. Desafortunadamente a nivel mundial hay problemas con los insumos y se agotaron algunos recursos. Cada proyecto tiene una condiciones diferentes, nosotros coordinamos el próximo martes una reunión con ellos. Hay pisos que no los hay porque son importados y desafortunadamente no los pudieron traer. Yo le digo a la gente que le puedo brindar lo que esté a mi alcance pero tenemos unas limitantes”.