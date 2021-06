¡Rechazo total! Empresarios no respaldan reducción de la jornada laboral

Aunque la aplicación de esta norma se aplicaría de manera gradual y sería efectiva en cinco años (del 2022 al 2025), los empresarios consideran que no será beneficiosa para el país. Tengamos en cuenta que a esta ley le falta la sesión de conciliación del Senado y de la Cámara y que su implementación no significaría una reducción en el salario.

Pese a que se ha hablado de las ventajas que representaría esta norma, los gremios empresariales la rechazan, con el argumento de que no sería para nada beneficiosa para Colombia. La principal razón es por el momento que estamos atravesando: la crisis por el COVID-19.

“Deberías tener más tiempo para ti durante toda tu vida, no cuando llegues a la jubilación (...) con tres días de trabajo a la semana podríamos relajarnos y tener más calidad de vida” argumentó el empresario Carlos Slim, sobre su idea de una jornada laboral reducida a 3 días con 11 horas de trabajo cada uno.

“La intención es loable, pudiéramos recuperar este proyecto cuando hayamos recuperado la senda (de la economía como en 2019), pero no antes. La propuesta será productora de mayor informalidad. Debemos concentrarnos en generar empleo formal. No cometamos ese error porque tendría un inmenso costo para nuestra comunidad”

Los cartageneros hablan

El Universal consultó con los cartageneros a través de Facebook para saber qué opinan sobre esta iniciativa. “El empresario y la ‘gente de Bien’ tiene que entender que después de 2 p.m. el factor de productividad de una persona merma al 40%, por tanto, las horas más productivas de una persona son en la mañana. Y si reducen la jornada laboral, las organizaciones serán más productivas”, dijo un cartagenero.

Algunos comentarios más al respecto: “No necesitamos reducir el tiempo laboral sino aumentar el sueldo. Con los que pagan no alcanza para vivir dignamente, ¿qué parte no entienden?”. “En otras palabras, aumentaron las semanas para pensión. La verdad que se vota y se elige, para que gobiernen en contra del pueblo” “Se nota que vienen las elecciones, y saben que están perdidos”, “Pienso que algo hay en el canto de la cabuya”, “Es una ley con doble cara... Te reducen el tiempo pero al cambio ves lejos tu pensión”, “No pagan 8 horas completa ahora para pagar 6 de eso no dan tanto”.

Sobre el tema hay muchas posiciones, para algunos es bueno pero no confían en que resulte en beneficio del trabajador, mientras que para otros la prioridad debería ser la de aumentar el salario mínimo.