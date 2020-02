“Recibí una casa con un alto riesgo financiero”: director del Dadis

El director del Dadis indicó que la ciudad no cuenta con un programa articulado de educación en salud, por lo que explicó que entre sus retos durante los próximos cuatro años está su creación, donde se le enseñe a los cartageneros porqué es importante estar contratado con un servicio de salud.

“A la gente hay que instruirla en educación en salud. No tenemos un programa articulado porque no se le ha llevado la información correcta a la comunidad, porque la intervención no ha sido exitosa y porque las condiciones de pobreza, nos pone con alto índice de pobreza en Colombia. Esta es una situación de alta vulnerabilidad, en donde no hay condiciones mínimas de salud, ni de infraestructura, ni de asistencia educativa y menos de provisión alimentaria”, explicó.

Fortich también indicó que en Cartagena hay unos quince mil habitantes que no cuentan con el servicio de salud, por lo que desde el próximo mes estarán realizando jornadas en los barrios junto con las acciones comunales, bloques de búsqueda, ICBF, Secretaría de Participación y el PES para que entiendan por qué tener un servicio de salud.