Recibos de luz: se instalará Comisión Accidental para reducción de tarifas

Pérez propone la creación de una empresa en la costa Caribe que genere, comercialice y distribuya energía en esta región para disminuir los costos y mejorar el servicio. La solicitud de veedores y líderes del Caribe está en analizar el componente de las pérdidas no técnicas.

El próximo jueves 13 de octubre al mediodía se instalará una Comisión Accidental del Congreso de la República en Cartagena para hacerle seguimiento a las empresas de energía en la costa Caribe. Desde la Veeduría Popular por Cartagena le solicitarán a las autoridades revocar las resoluciones de la CREG que permitieron cobrar las pérdidas no técnicas. (Lea: Advierten que medidas para la reducción de tarifas de energía son “insuficientes”)

La semana pasada la ministra de Minas y Energía se reunió con diferentes sectores del Caribe para escuchar sus inquietudes relacionadas al Pacto por la Justicia Tarifaria, reunión que no convenció a algunos de los presentes. “La ministra nos decepcionó. Reconozco que la reunión fue muy importante porque contó con la presencia de líderes sociales y representantes de la Liga de Usuarios del Caribe. Dijo que esa reducción de las tarifas de energía dependía del buen corazón que tuviesen los generadores y los comercializadores para la compra de energía y ahí se la trasladaban al usuario”, dijo William Murra, ingeniero eléctrico.

“El 10 de octubre se vence un plazo, las empresas públicas voluntariamente tienen que decirle a la ministra de Minas y Energía que las tarifas van a bajar, pero adicionalmente a esa voluntariedad de las empresas, ella tiene que decir que el componente de pérdidas técnicas y no técnicas van a desaparecer. Ese componente antes era del 3 al 7%. Hoy está en 300%”, aseguró Nausicrate Pérez, presidencia del Colegio Nacional de Abogados.

Murra ontinuó: “Eso no resuelve el problema de la Costa Caribe porque el problema aquí no es el componente de generación. Este componente ha incrementado por los efectos de la ola inflacionaria mundial. El problema de la Costa son las pérdidas no técnicas, que es el robo de la energía y ese componente pesa un 30% en las tarifas”.

Aseguró que la ministra de Energía debe “congelar” a la CREG: “Hay gente dentro que trabajó en contra de los costeños. Deben congelar esas funciones con un plazo de 30 días y que se nombre una comisión de expertos para que se establezca una fórmula tarifaria nueva, porque las pérdidas no técnicas es lo mismo que la ineficiencia y eso está prohibido”, agregó Murra.