¡Recuerde! Desde mañana entran en vigencia nuevas medidas en Cartagena

“Hemos estado siendo responsables en el manejo del COVID-19, tenemos un número de camas controladas, se ha disparado el número de contagios, pero no solo en Cartagena, sino en el país, pero lo tenemos controlado. Con menos restricciones que otras ciudades, aun así, estamos mejor”, dijo el alcalde.

Enero cerró con 137 fallecidos por COVID-19, siendo el cuarto mes con mayor número de muertes desde la llegada del coronavirus a Cartagena, esto por detrás de mayo (148), diciembre (163) y junio (203); y si bien la ciudad ya se acerca a los 1.000 fallecimientos, la decisión del alcalde de Cartagena William Dau con miras al término de la vigencia del Decreto 0038 del 15 de enero de 2021 fue flexibilizar las medidas teniendo en cuenta que de todas formas Cartagena cuenta con una situación controlada en materia de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la cual en las últimas semanas no ha superado el 62%. (Lea aquí: Enero, cuarto mes con más muertes por COVID-19 en Cartagena)

De esta manera de domingo a jueves el toque de queda comenzará a la media noche y los viernes y sábados estará permitido estar en las calles hasta las 2 de la madrugada. Todos los días el toque de queda será hasta las 5 de la mañana.

“A partir del martes habrá únicamente toque de queda desde el domingo hasta el jueves, o sea domingo, lunes, martes, miércoles y jueves las personas pueden salir hasta la medianoche. Es decir, a la medianoche todo el mundo tiene que estar en su casa. La noche del viernes y del sábado se puede estar en la calle hasta las 2 de la madrugada, de 2 a 5 de la madrugada no pueden estar por fuera. No se pongan a pendejear en el horario no permitido”, explicó el mandatario.

Además, con el anuncio de que se levantará el pico y cédula también se afirmó que regresará el pico y placa para vehículos particulares, cuyo decreto también deberá ser expedido por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt).

“Desde el martes ya no hay pico y cédula para entrar a centros comerciales, ni para entrar a los bancos, pero tenemos que volver a poner pico y placa”, fueron las palabras del alcalde Dau.

En este sentido, el mandatario reiteró el llamado a la responsabilidad y el autocuidado de cada persona con el fin de no tener que volver a restricciones que afectan principalmente la reactivación económica de la ciudad.

“Esta es una prueba para todos los cartageneros, seamos responsables, por favor no hagamos que, por muy pocos irresponsables, tengamos que revocar estas medidas”, concluyó.