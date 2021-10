Red de apoyo contra el dengue, el resultado de la lucha de una familia

La historia de dos padres

“Mi niña (6 años) estaba en piso, ella necesitaba una cama UCI urgente y en el hospital la solicitaron, pero no había. Dijeron que las camas UCI estaban colapsadas. Yo, como padre de familia, no podía quedarme de brazos cruzadas. Un familiar me ayudó y gracias a una red de apoyo ella consiguió una cama UCI. Anoche la trasladaron y estamos esperando que ella pueda recuperarse pronto, gracias a Dios está evolucionando”, contó Samir Jiménez a El Universal.