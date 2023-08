Refugio La Milagrosa: 40 años cuidando abuelitos

Esta iniciativa nació con pequeñas donaciones de alimentos no perecederos por parte de la ciudadanía. Actualmente son 12 voluntarias comprometidas con la causa, que son dirigidas por las Hermanas Vicentinas.

De toda Colombia

En el refugio no solo hay adultos mayores de Cartagena sino de otras ciudades del país. “Tenemos uno procedente de Barranquilla que viene de una familia con facilidades económicas. En este caso, los hijos se fueron a vivir a Estados Unidos y él fue recibido en el refugio. Otro abuelito es un sastre de Bucaramanga que utiliza su talento como emprendedor. Hay otros que no encuentran a sus familias pero eso no les impide recibir amor”, cuenta Martínez.

Este refugio en los próximos años se visiona como un voluntariado con más personas vinculadas a su labor social, lo que permitirá un apoyo integral y que se puedan recibir más abuelitos.