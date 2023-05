“Renuncia, hiju*#$ o te vamos a joder”: amenazan a funcionario del Iderbol

Lo que parecía un día normal para Wilmar Mendoza, funcionario del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (Iderbol), terminó en zozobra, miedo y desazón, pues cuando llegaba a su lugar de trabajo recibió un extraño paquete con un mensaje intimidante. Lea: Concejal de Cartagena y líderes, amenazados por el Clan del Golfo

“Entre las 9:30 a.m. y las 10 a.m. de ayer, me dirigía al Iderbol a trabajar como es de costumbre. Parqueo mi carro, me bajé con una compañera que iba conmigo, saludé a unos compañeros, subo a mi oficina, pero no ingreso”, dijo Mendoza. Contó que casi al minuto un compañero lo llamó para avisarle que había llegado un paquete a su nombre.