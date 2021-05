$!Reportan detenciones a estudiantes de UdeC tras velatón pacífica

La velatón que vivió Cartagena este 5 de mayo fue ejemplo nacional, debido a que se mantuvo el orden y en todo momento fue una manifestación pacífica. Sin embargo, cuando los estudiantes decidieron regresar a casa, la situación con el transporte fue complicada.

“No habían motos, ni busetas y el Transcaribe no estaba operando, así que algunos estudiantes que no tenían cómo irse a sus casas se fueron caminando por la Av. Pedro de Heredia y policías los capturaron. Se los llevaron supuestamente para hacerles comparendo y hasta ahora no hemos sabido que ha sido de ellos. Incluso los golpearon, hay algunos que están heridos y estamos muy preocupados”, dijo a El Universal uno de los representantes estudiantiles de la Universidad de Cartagena.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la noche. Ciudadanos denunciaron la captura de estos jóvenes, y también la agresión a uno de ellos presuntamente por parte de un policía.