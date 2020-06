Resolviendo mitos sobre COVID-19

¿Todo paciente fallecido con diagnóstico de COVID-19 debe ser cremado?

No, si bien la recomendación del Ministerio de Salud es que todo paciente con diagnóstico o alta sospecha de COVID-19 debe ser preferiblemente cremado, esto no es obligatorio y la decisión de la disposición final del cadáver es exclusiva de los familiares. No se puede cremar un cadáver sin la autorización del familiar. Es importante aclarar que las medidas de aislamiento del cadáver se deben mantener durante las honras fúnebres y la disposición del cadáver debe hacerse en las siguientes 24 horas del fallecimiento.

¿Se deben usar los tratamientos naturales o medicamentos que son recomendados en las redes como cura de la infección por COVID-19?

No, de todos los pacientes infectados por COVID-19 el 85% no tienen síntomas o solo tienen síntomas leves, por lo que su evolución es a la mejoría sin necesidad de algún tratamiento, puede entenderse que cualquier beneficio otorgado a estos tratamientos no convencionales no es cierto, pues los pacientes se iban a mejorar. No hemos visto en las redes información de malos resultados por el uso de estos tratamientos, pero sí nos toca verlos en los centros hospitalarios con evolución grave, muy a pesar de que ellos habían usado esos tratamientos.

¿Los médicos solo piensan y quieren diagnosticar pacientes con COVID-19?

No, a todos los pacientes no se les debe pensar ni diagnosticar COVID-19, a menos que presente por lo menos tres de estos síntomas: tos seca, disnea, fiebre, dolor de garganta, mialgias, debilidad, dolor de pecho, pérdida del gusto y del olfato; si es así, el medico está en la obligación de descartar la infección por COVID-19, cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud.