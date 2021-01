“Responsabilizamos a Dau si pasa algo en los peajes”: comité de revocatoria

Desde la semana pasada no han cesado las protestas por el cobro de los peajes. A las protestas y manifestaciones, también se sumó el alcalde de los cartageneros, William Dau Chamatt, quien ha reiterado su apoyo al cierre definitivo de las casetas. Por eso este lunes, el comité de revocatoria ‘Sí, a la revocatoria’ hizo un pronunciamiento en el que expresan su desacuerdo con la posición de Dau respecto a los peajes, puesto que consideran que “incita a la desobediencia civil y a la indisciplina”.

“Lo que está haciendo con sus acciones populistas es buscar adeptos porque está cerca el inicio de la revocatoria, pero más que eso está incitando a las persona a tomar la justicia por su mano, cuando en realidad es ilegal. Para que desmonten los peajes se necesita un fallo emitido por un juez de la República”, dijo Aldo Lora, dirigente comunal y líder del comité de ‘Sí a la revocatoria’.

La situación preocupa a la ciudadanía porque hasta el momento no hay ningún documento que exija el cierre de los peajes. Aún así el comité revocatorio manifiesta que las acciones del alcalde no son responsables y “ponen en riesgo a las personas que trabajan en los peajes. El alcalde debe ser un garante de derechos y si la situación sigue así, va a acabar en tragedia”, manifestó Aldo.

Los peajes

Ciudadanos que transitan por el peaje se niegan a continuar pagando. Ya no es el comité antipeajes el que promueve marchas o plantones, son los ciudadanos quienes toman la vocería para exigirle a la Concesión que detenga el cobro.

“El alcalde no puede incitar a los ciudadanos cartageneros a que se tomen las acciones de hecho con el tema de los peajes. Hasta no hacerse un fallo de juicio fiscal no se pueden retirar los peajes. Que no suceda lo mismo que en Estados Unidos, que luego de que Trump inicitara a los ciudadanos, estos se tomaron el Capitolio”, manifestó Lora

‘Sí a la revocatoria’ aclara que están de acuerdo con el desmonte de los peajes y las acciones del comité antipeajes, pero que no consideran que el alcalde sea quien deba “incitar” a la ciudadanía a tomar las vías de hecho.

Lo último que se sabe

Luego de conocer la respuesta de la Concesión Vial en la que asegura que no puede suspender el cobro de peajes internos tras la solicitud del alcalde William Dau, los ciudadanos Nilson Torres Cárcamo, Óscar Antonio Bonilla, Fidian García (Capitán No más Peajes) y Javier Julio Bejarano, en calidad de concejal, interpusieron una acción de tutela para intentar que sea la justicia quien decrete la suspensión del cobro en estas estaciones de recaudo.

