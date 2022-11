Restricción a parrillero hombre: piden extender etapa pedagógica

Después de dos días de intensas protestas contra el decreto que restringía durante un mes la circulación de motos con parrillero hombre en toda la ciudad, y luego de acuerdos entre la Alcaldía de Cartagena y el gremio de mototaxistas, continúa la zozobra tras la nueva medida que empezó a regir desde la semana pasada. (Lea: Atención: Este es el nuevo decreto para motos en Cartagena)

A través del Decreto 1579 del 15 de noviembre de 2022, el Distrito estipuló nuevas medidas para la circulación de motociclistas con acompañante masculino. “Se permitirá la circulación de motos con parrillero hombre en las vías donde no haya restricciones, siempre y cuando los conductores se inscriban y registren en la página web del Distrito”, se lee en el decreto. (También le puede interesar: “Tatequieto” al sicariato: prohíben el parrillero hombre en Cartagena)

No obstante, una vez expedida la nueva medida, son muchos los conductores de motos que denuncian presuntas fallas en la página de registro. “Llevo más de una semana intentando ingresar al link que destinaron para tal fin y no he podido”, dijo Rafael Madrid, motociclista.